Viabilità Roma – Santori (Lega): “Via dei Serpenti sta diventando una bretella autostradale di collegamento”

“Via dei Serpenti, una delle più belle vie della Capitale, sta morendo soffocata da smog, traffico, rumori e continuo caos, ignorata dal fanatismo eco-chic di sinistra alla guida del Campidoglio e del Municipio, che bocciano le mozioni in assemblea che puntano a risolvere una grave situazione di degrado e insicurezza, ma non fanno nulla per risolvere un problema più volte segnalato dai residenti. La chiusura di via dei Fori Imperiali e le limitazioni nelle vie limitrofe, tra cui salita del Grillo, hanno ridotto la strada a una bretella autostradale di collegamento. La Lega sostiene le proteste del Comitato del rione Monti, e chiede un immediato intervento dell’amministrazione”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori.

“Al continuo passaggio di vetture di giorno e anche durante il fine settimana, si aggiungono infatti i lavori fatti senza rispetto del regolamento sugli scavi, con sampietrini rimossi e non rimpiazzati, rifiuti ovunque e le strisce blu non controllate che rendono molto difficoltosa la sosta dei residenti che comunque pagano un permesso Ztl salatissimo ma inutile”, conclude Santori.

