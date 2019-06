Romina Power: ‘mi hanno operata a un ginocchio’

Stamattina avevamo annunciato l’improvviso post su Instagram, dove Romina Power si è fatta fotografare con una flebo al braccio, dopo aver subito un intervento chirurgico (nel post ringraziava infatti anche gli anestesisti).

Sebbene l’attrice-cantante ha tenuto subito ad assicurare i suoi numerosi fans mostrando il pollice alzato, e affermando che era andato tutto bene, a migliaia hanno visitato il suo profilo mostrando comunque preoccupazione per le sue condizioni di salute: era un intervento programmato da tempo, o la conseguenza di un ‘problema’ improvviso?

‘Il sottofondo musicale dei miei figli…’

Ancora una volta, sinceratasi dal livello di attenzione suscitato, è stata la stessa Romina ad intervenire su Instagram per dare spiegazioni ‘rassicuranti’ in merito a quanto capitatole.

Così, la partner artistica di Al Bano (soltanto?), ha raccontato di esser finalmente tornata a casa, dopo aver subito un intervento al ginocchio presso Villa Margherita, e per ‘occasione ha tenuto ancora una volta a ringraziare il team che ha eseguito l’intervento chirurgico: “Dopo l’intervento in artoscopia al ginocchio, ringrazio di cuore il professor Petrucci, il prof Cauti, il prof Alicicco, la caposala Gabriella D’Angelo e tutto lo staff estremamente gentile della clinica. Più, naturalmente i miei figli Romina e Yari, che mi hanno sostenuta e tenuta compagnia con sottofondo anche musicale”.

A testimonianza che si è trattato di piccola cosa, nella seconda foto che ha pubblicato l’artista, accanto a lei, in secondo piano, si intravede il figlio Yaris preso da una consolle e dunque per nulla preoccupato.

I suoi affettuosi ‘aficionados’ hanno così tirato un sospiro di sollievo, ripetendo quanto scritto da lei stamattina:

“Tutto bene quel che finisce bene!”.

Max