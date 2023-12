Rudy Guede respinge le accuse: “Mai violenze alla mia ex compagna”

(Adnkronos) – “Non ho mai violentato la mia ex compagna”. Lo ha detto Rudy Guede al giudice nell’interrogatorio di garanzia oggi dopo la misura del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata con braccialetto elettronico. Accusato di maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni, l’ivoriano 36enne già condannato per l’omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel 2007, non si è sottratto alle domande del magistrato.

“Durante l’interrogatorio, molto lungo, durato 2 ore, Rudy – spiega all’Adnkronos l’avvocato difensore Carlo Mezzetti – ha risposto in modo molto approfondito e preciso su tutto, indicando anche persone informate sui fatti a suo favore. Nessuna reticenza dunque, ma anzi nuovo materiale utile alle indagini”.

Intanto, annuncia ancora l’avvocato “ho chiesto la revoca della misura al mio assistito, che non solo ha negato la violenza ma anche alcune ricostruzioni fattuali del rapporto, rispondendo rispetto ai singoli punti”.