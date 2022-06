Rumors calciomercato Roma, due affari in pole. Servirà pazienza e tempo, ma stando a diverse indiscrezioni, uno dei nomi caldi in entrati per il club di Mourinho potrebbe essere Frattesi che sogna di tornare nella capitale. L’ostacolo è il prezzo che chiede il Sassuolo, vicino ai 35 milioni.

Roma: pista Frattesi, occhio a Guedes dal Valancia

Frattesi pare abbia detto no a soluzioni estere. Il rischio è che il centrocampista resti in Emilia a meno che il Sassuolo non scende quanto a pretese. In tal caso, il GM capitolino Pinto potrebbe sprintare sull’affare consapevole che la Roma è proprietaria del 30% del cartellino e che nell’offerta potrebbe rientrare un giovane in ascesa dalla primavera come Volpato e Tripi: il tutto per una cifradi 15-17 milioni.

Altra pista è quella di Gonçalo Guedes. Prezzo alto chiesto dal Valencia (35-40) mentre rispunta Ndombele. Intesa probabile per Celik col Lille. Felix dovrebbe andare in prestito al Lecce.

Roma, mercato: rumors su Zaniolo e Pellegrini, la società fa muro

Restano da monitorare le posizioni relative a Zaniolo, attorno al quale si continua a parlare a livello quotidiano circa ipotetiche offerte provenienti da Milano o Torino, sponda Juventus, senza tuttavia particolari riscontri oggettivi e, di recente, anche Pellegrini.

Il capitano giallorosso, protagonista negli ultimi giorni anche in Nazionale con la dieci sulle spalle e prestazioni di alto livello, sembra aver ulteriormente attirato attenzioni attorno a sè, in modo particolare dall’estero. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, il Newcastle si starebbe fiondando sul trequartista: ma al momento, stando a quanto risulta ai vari esperti di mercato, pare che la Roma, da questo orecchio, non voglia proprio sentirci.