Saldi invernali, quando iniziano? Ecco le date regione per regione

In molti attendono i saldi invernali per comprare quel cappotto che stanno puntando da giorni o addirittura da mesi, quelle scarpe che tanto desiderano. I saldi 2024 sono in dirittura d’arrivo. La Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni – che si è riunita il 21 novembre scorso – ha stabilito la data di inizio.

Quali sono quindi le date dei saldi invernali regione per regione?

Ogni regione inizia i saldi in un periodo diverso, così come anche per la durata delle promozioni ci sono variazioni di zona in sona. Vediamo quali sono.

ABRUZZO: 5 GENNAIO – (PER 60 GIORNI)

BASILICATA: 5 GENNAIO – 2 MARZO 2024

PROVINCIA DI BOLZANO: 5 GENNAIO – 18 FEBBRAIO 2024

CALABRIA: 5 GENNAIO – 28 FEBBRAIO 2024

CAMPANIA: 5 GENNAIO – 2 APRILE 2024

EMILIA – ROMAGNA: 5 GENNAIO – 5 MARZO 2024

FRIULI VENEZIA GIULIA: 5 GENNAIO – 31 MARZO 2024

LIGURIA: 5 GENNAIO – 18 FEBBRAIO 2024

LAZIO: 5 GENNAIO – 15 FEBBRAIO 2024

LOMBARDIA: 5 GENNAIO – 5 MARZO 2024

MARCHE: 5 GENNAIO – 1 MARZO 2024

MOLISE: 5 GENNAIO – 5 MARZO 2024

PIEMONTE: 5 GENNAIO – 28 FEBBRAIO 2024

PUGLIA: 5 GENNAIO – 28 FEBBRAIO 2024

SARDEGNA: 5 GENNAIO – 5 MARZO 2024

SICILIA: 2 GENNAIO – 15 MARZO 2024

TOSCANA: 5 GENNAIO – 5 MARZO 2024

PROVINCIA DI TRENTO: 5 GENNAIO – 5 MARZO 2024

UMBRIA: 5 GENNAIO – 5 MARZO 2024

VALLE D’AOSTA: 5 GENNAIO 2024 – 31 MARZO 2024

VENETO: 5 GENNAIO – 28 FEBBRAIO 2024