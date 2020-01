Salvini: “Molti giudici solidali con me, gli avvocati offrono gratis la difesa”

“Mi stanno scrivendo tanti giudici in maniera riservata, dicendomi ‘stiamo con te, la giustizia non è di destra o di sinistra, ti vogliono fare un processo politico, questo è un tribunale politico…’. Ringrazio tutti questi uomini e donne di legge. La stragrande maggioranza non fa politica, qualcuno invece la fa…”.

Così Matteo Salvini, all’indomani del ‘caotico’ iter che, attraverso la Giunta del regolamento del Senato, è culminato con il primo disco verde alla richiesta del tribunale dei ministri di Catania, di processarlo sul caso Gregoretti (in particolare per sequestro di persona). Nel corso di una diretta Facebook il leader leghista stamane ha inoltre tenuto a ringraziare “tutti gli avvocati che mi stanno scrivendo questa mattina. Centinaia di avvocati mi scrivono perché si stanno mettendo a disposizione gratis per la difesa dell’eventuale processo a mio carico….”.

Max