Sanità, in Europa troppe famiglie cadono in povertà per pagarsi cure: Il report dell’Oms

Sanità, in Europa troppe famiglie cadono in povertà per pagarsi cure: Il...

Un nuovo rapporto dell’ufficio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per l’Europa lancia l’allarme riguardo al numero crescente di famiglie in tutta la regione europea che finiscono in povertà a causa delle spese mediche. Questa analisi, che copre 40 paesi nel Vecchio Continente, rivela che milioni di persone stanno ancora lottando per coprire i costi delle cure.

A livello globale, più della metà della popolazione mondiale, ovvero 4,5 miliardi di persone, non ha accesso a servizi sanitari essenziali. Attualmente, i leader del settore sanitario della Regione Europea dell’OMS si riuniscono in Estonia per una Conferenza sui sistemi sanitari, che offre l’opportunità di celebrare i 15 anni dalla Carta di Tallinn del 2008. Questo documento sottolinea che le persone non dovrebbero impoverirsi a causa delle questioni di salute.

Le persone più povere sono le più colpite da difficoltà finanziarie, un problema che sta crescendo in alcune realtà della regione. In 28 paesi su 40, l’incidenza della spesa sanitaria catastrofica è aumentata nel tempo, mentre nei restanti 12 paesi è diminuita. I pagamenti diretti per farmaci ambulatoriali sono la principale causa di difficoltà finanziarie, soprattutto per il quinto più povero della popolazione, seguiti da prodotti medici e cure dentistiche. Nel 20% delle famiglie più povere, la spesa per i medicinali rappresenta in media il 60% della spesa sanitaria catastrofica nei 40 paesi.

I dati pre-pandemia del 2019 rivelano preoccupanti tendenze nei sistemi sanitari di molti paesi europei, con solo 23 su 40 paesi che dichiarano di coprire oltre il 99% della popolazione. L’incidenza della “spesa sanitaria catastrofica”, che costringe le famiglie a sacrificare bisogni primari come cibo e alloggio, è 3 volte più alta nei paesi con divari nella copertura rispetto a quelli che coprono oltre il 99%.