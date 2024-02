Sanità Roma – Azione: “Il Terzo Municipio approva nostra proposta per l’avvio di un progetto di telemedicina”

Il consiglio del III municipio ha votato favorevolmente l’ordine del giorno proposto dal gruppo di Azione per l’avvio di un progetto di Telemedicina di concerto con la Regione e la ASL territoriale. Favorevoli Fdi, IV, Roma Futura, Lista Gualtieri e la maggioranza dei consiglieri del PD.

“Il Pnrr ha stanziato un miliardo di euro per le televisite, la teleassistenza e il telemonitoraggio. Sono soldi che vanno spesi e messi a terra sui territori: l’invecchiamento della popolazione ci chiama a strumenti agili e moderni che consentano agli anziani e ai malati cronici di essere curati anche da casa.

Stupisce l’astensione del M5S e di parte del Pd, con i consiglieri Rampini, Laguzzi, Cesarei e Funghi che hanno ritenuto di non sostenere una richiesta così importante e utile per i cittadini in dissenso con il loro stesso partito e con la loro presidente della commissione politiche sociali. Ringrazio, invece, i consiglieri di FdI che insieme a me hanno dato un contributo fattivo che impegna la Regione a immaginare una sanità più vicina alle esigenze delle persone”, spiega Livia Pandolfi, capogruppo di Azione lista Calenda nel III municipio.

“Porteremo la richiesta di questo progetto anche in consiglio comunale – chiosa la capogruppo in Campidoglio di Lista Calenda/Azione Flavia De Gregorio – le nostre sono battaglie pragmatiche e fattive e ogni tassello che migliori un Sistema sanitario nazionale ormai sull’orlo della crisi è per noi fondamentale”.

“La telemedicina è la vera sfida del futuro per migliorare l’accesso ai servizi sanitari, riducendo costi e attese, e gestendo efficacemente le malattie croniche, particolarmente importanti data l’invecchiamento della popolazione. Per questo valuto molto positivamente l’OdG indirizzato al Presidente della Regione Lazio e approvato dal Municipio III, per avviare un progetto di Telemedicina territoriali in concerto con la ASL. Su questo sarebbe auspicabile una risposta positiva e immediata da parte della Giunta regionale. Voglio ricordare che, quando ero Assessore alla Sanità, il Lazio ha già dimostrato l’efficacia di questo approccio durante la pandemia, proteggendo operatori e pazienti grazie a un sistema ben organizzato», ha infine concluso il Consigliere della Regione Lazio di Azione, Alessio D’Amato (nella foto).

Max