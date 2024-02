Sanità Roma – D’Amato (Az): “Sull’Ospedale Tiburtino esiste un piano di fattibilità e sul rischio idrogeologico. Da Rocca solo bugie e demagogia”

“Il Presidente Rocca continua nella sua demagogia. L’area del nuovo ospedale Tiburtino è un’area pubblica su cui sono stati fatti tutti gli studi preliminari e di fattibilità. L’area è servita dalle principali linee di comunicazione su ferro e su strada ed è stata sottratta al degrado e alla speculazione.

Fino ad ora, Rocca non ha presentato nessuna documentazione, né uno straccio di piano, ma denigra solo il lavoro fatto in precedenza senza dire la verità. Il tema non è tanto legato al rischio idrogeologico, quanto alla scelta senza alcun suffragio progettuale di voler spostare il Policlinico Umberto I. In questo modo, di fatto, si penalizza l’area di Guidonia e Tivoli a favore dello spostamento del Policlinico Umberto I, su cui non c’è al momento nessuna progettualità, rischiando di perdere così gli oltre 220 milioni già stanziati per la messa in sicurezza dell’attuale sito”.

Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio di Azione, Alessio D’Amato.

Max