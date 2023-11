Sanità Roma – L’UGL: “Urge rimuovere al più presto le ciclabili in prossimità degli ospedali”

“La notizia di una ambulanza bloccata a poche centinaia di metri dell’ingresso del Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli stretta in un imbuto creato dal traffico e soprattutto dalla insensata presenza della pista ciclabile che percorre Via Pineta Sacchetti è lo specchio di una Roma lasciata in balia degli eventi.

Da quando venne pensato il percorso dedicato alle biciclette, riducendo la carreggiata, la UGL Salute ha sottolineato l’assurdità di tale situazione che ha comportato il peggioramento del flusso dei veicoli dell’emergenza urgenza verso il nosocomio ed un inutile spreco di denaro pubblico.

La rimozione degli ostacoli di gomma, fondamentale per rendere e più scorrevole il traffico in un quadrante comunque spesso congestionato e regalare così minuti preziosissimi per salvare una vita, è una operazione essenziale. Vigileremo perché venga portata a compimento nel minor tempo possibile e estesa a tutte le zone della capitale a ridosso degli ospedali. I cittadini meritano una città migliore”, dichiarano in una nota Valerio Franceschini, Segretario della UGL Salute di Roma e del Lazio, e Maurizio Pennesi Dirigente Provinciale.

Max