Sanremo 2020, chi è Fadi: età e origini del cantante romagnolo

Non solo volti noti e veri monumenti della musica italiana come Al Bano e Romina o Riva Pavone, Sanremo 2020 metterà infatti in mostra molti talentuosi artisti ancora non troppo noti, come Fadi ad esempio. Il direttore artistico Amadeus ha infatti intrapreso la strada tracciata dai suoi predecessori, consapevoli dell’importanza della kermesse per i gli artisti emergenti, che avranno quindi l’opportunità di esibirsi sul palco dell’Ariston.

Tante novità presenti, tra queste Fadi, artista arrivato sul palco dell’Ariston attraverso la partecipazione a Sanremo Giovani, che lo ha visto protagonista con la canzone Due noi, che ha riscosso un notevole successo tra pubblico e critica. Fedi è riuscito quindi a conquistarsi un post sul palco più ambito d’Italia, scopriamo meglio chi è.

Fedi: chi è, età, Instagram e vita privata

Fadi, nome d’arte di Thomas O. Fadimiluyi, è nato in Emilia Romagna, a Riccione, da padre italiana e padre nigeriano. Il cantante ha 31 anni e vive insieme ai genitori, che aiuta nella gestione di un piccolo albergo. Non si hanno notizie precise sulla sua situazione sentimentale, ma la cosa che gli sta più a cuore è senza dubbio la musica.

Un amore nato grazie ai genitori, che lo hanno iniziato nell’ascolto di grandi artisti internazionali e italiani, come Bob Marley, Lucio Battisti e Lucio Dalla. La sua musica sembra infatti essere una commistione di più generi capace di regalare emozioni e farsi strada nel genere indie, sempre più apprezzato in Italia.

Il successo di Fadi è stato inesorabile ed è esploso negli ultimi anni, tanto da entrare addirittura nell’album Faber Nostrum, una raccolta di canzoni rivisitate da vari artisti per omaggiare Fabrizio De André. La sua scalata però è appena all’inizio, per Fadi Sanremo potrebbe rappresentare il trampolino di lancio definitivo.