Sanremo 2023, le Pagelle dal divano di G3nt3 Com3 Noi

(Adnkronos) – Ecco le pagelle dell’esibizione dei 14 cantanti in gara nella prima serata del festival di Sanremo 2023 (gli altri 14 esordiranno nella seconda serata, mentre in scaletta nella terza, quarta e quinta serata saranno in 28), redatte in tempo reale in esclusiva per AdnKronos dai G3nt3 Com3 Noi, gruppo d’ascolto nazionalpopolare affetto da “sindrome dell’Ariston”, che si manifesta con la spasmodica attesa dei 5 giorni del Festival per 11 mesi e 3 settimane l’anno. Tre amici “nati col tubo catodico ma promossi alla prova dell’alfabetizzazione digitale” che, da sempre, sono “felici di pagare il canone Rai per commentare con ironia agrodolce le canzoni, gli artisti e le loro esibizioni”. “Nessuno più di noi merita un posto in prima fila al Festival di Sanremo” è il grido di battaglia del trio, poco avvezzo all’understatement. Per interloquire con i @G3nt3Com3Noi, cercateli su Twitter e Instagram e sugli account di @Adnkronos.

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

La sua voce non si discute, il ritorno dopo tanti anni era atteso come il terzo grado del “processo a me stessa”. L’artista AO non ha deluso in quanto a presenza e carisma…ma la canzone non scalda. Difficile e un po’ pretenziosa. Noi però le saremo grati in eterno a prescindere dal look in stile Tim Burton. Diamo questo primo voto con un certo terrore del voto che l’artista AO potrebbe poi esprimere su di noi. Voto 6+



gIANMARIA – Mostro

Più maturo rispetto all’esordio di ‘X Factor’, il dubbio che abbia usato lo stesso stylist della Oxa c’è. Malgrado il pallore diafano presenta una canzone non banale e con un ritmo che incalza. Voto 6 1/2



Mr. Rain – Supereroi

Tenta l’effetto storia di C’è Posta per Te con fanciulli sul palco ma noi per ora chiudiamo la busta. La sua Supereroi non può definirsi brutta, magari le diamo una seconda chance giovedì sera ma oggi è un “ni”. Voto 5 1/2