Sanremo 2023, mamma social e haters nel monologo di Chiara Ferragni

(Adnkronos) – L’imprenditrice digitale regina dei social porterà la sua esperienza sul palco del Teatro Ariston. Alla vigilia del debutto di Sanremo 2023, c’è enorme curiosità per il monologo di Chiara Ferragni. L’imprenditrice da 28,5 milioni di follower (solo su Instagram) è la coconduttrice della prima serata della kermesse, ruolo che tornerà a ricoprire nella finale di sabato 11. Nella sua prima volta sul palco dell’Ariston – come poi faranno anche le sue colleghe Francesca Fagnani, Paola Enogu e Chiara Francini – porterà un momento di riflessione e di racconto. Anche se il contenuto rimane top secret, Ferragni – secondo rumors raccolti dall’Adnkronos – dovrebbe parlare al grande pubblico del festival di gioie e dolori della sua esperienza di influencer, di imprenditrice e di mamma con enorme esposizione social, per toccare vari aspetti di grande interesse sociale, dal rapporto con haters e leoni da tastiera all’empowerment femminile, dalle mamme lavoratrici del settore della moda ai vari risvolti di una copertura mediatica dell’esistenza per tanti versi senza precedenti.

Confermate anche le voci insistenti, raccolte dall’Adnkronos, sul fatto che uno degli abiti di scena che Ferragni indosserà nella prima serata del festival (l’imprenditrice ha già fatto sapere che a Sanremo sarà vestita da Schiaparelli e Dior ma non si conoscono ancora i dettagli) sarà parte integrante del suo discorso all’Ariston, ma non è chiaro se si tratterà di un abito-scultura o di un abito che recherà delle scritte. Chi ha ascoltato le prove nei giorni scorsi racconta di una Chiara molto tesa (come lei stessa sta raccontando a più riprese sui social) ma di un monologo molto apprezzato nei contenuti, dietro al quale non ci sarebbero autori televisivi impegnati nel festival. L’imprenditrice avrebbe scritto il suo monologo da sola, potendo contare sul supporto e sui feedback del suo rodato team di comunicazione.

“Tutte le co-conduttrici hanno un momento tutto loro”, ha confermato Amadeus ospite di Rtl 102,5. “Sono partito dall’inizio a dare un ruolo alle co-conduttrici, un momento in cui dire ciò che desideravano dire, riguardo al mondo femminile o una loro esperienza. Lo farà anche Chiara Ferragni, non anticipo nulla ma ci sarà un momento in cui sarà sola sul palco e dirà qualcosa di molto interessante”, ha detto il conduttore e direttore artistico del Festival.