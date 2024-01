Sanremo 2024, Amadeus è già da record: battuti Pippo Baudo e Mike Bongiorno

(Adnkronos) –

Con il Sanremo 2024 Amadeus diventerà già il recordman delle conduzioni del festival. Per superare Pippo Baudo e Mike Bongiorno non dovrà attendere un eventuale sesto festival. Lo rivela Eddy Anselmi nella puntata odierna del podcast Sanremo Express, con cui l’Adnkronos accompagna gli ascoltatori verso la kermesse.

Anselmi, esperto del festival ed autore di un enciclopedia su Sanremo, sottolinea infatti che per numero di serate condotte, l’attuale presentatore e direttore artistico del festival batterà già il record quest’anno: “Amadeus celebrerà la quinta edizione condotta consecutivamente come Mike Bongiorno, dal 1963 al 1967, e Pippo Baudo, dal 1992 al 1996. Ma attenzione, Amadeus batte già un record, perché quest’anno celebrerà 25 serate consecutive. Perché, Pippo Baudo e Mike Bongiorno presentavano consecutivamente festival con meno serate. Pippo Baudo si ferma così a 22 serate consecutive. E Mike Bongiorno a 15 serate consecutive, come quelle totalizzate da Carlo Conti in soli 3 festival. Amadeus invece è già a 20 con i primi quattro festival, e tra meno di un mese arriverà a 25. E sarà ufficialmente il conduttore che ha condotto più serata del festival di Sanremo nella storia”, conclude Anselmi.