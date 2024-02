 Sanremo 2024 – Attesa per le ’30 cover’: ecco quali sono. Torna la Cuccarini. Arisa, il cast di ‘Mameli’ ed il Dj D’Agostino tra gli ospiti

Sanremo – Come da previsioni, al termine della serata di ieri, la terza, ‘La Noia’ di Angelina Mango ha meritatamente conquistato il podio della classifica parziale.

Quindi, a seguire, il pubblico a casa e le Radio, hanno poi indicato Ghali (‘Casa mia’), Alessandra Amoroso (‘Fino a qui’), Il Tre (‘Fragili’), e Mr. Rain (‘Due altalene’).

Una classifica che, unita a quella della sera prima, sebbene poco esaustiva nel voler identificare un possibile vincitore per domani sera, spiega invece come in questa edizione sia difficile dare una specifica preferenza ad un artista piuttosto che ad un altro, a vantaggio di una diffusa qualità che si è poi rivelata l’arma vincente di Amadeus.

Sanremo – La Cuccarini non esclude il ritorno in Rai: “Qui mi sento a casa”. Sula palco Arisa, il cast della serie su ‘Mameli’, ed il ritorno del Dj D’Agostino

Intanto per stasera Amadeus si prepara a dividere il palcoscenico dell’Ariston con la co-conduttrice Lorella Cuccarini, che in conferenza stampa ha spiegato: “Quando Amadeus mi ha chiamata per propormi di condurre Sanremo sono rimasta commossa dalla motivazione che mi ha dato. Non c’è un’altra definizione che si può dare sulla reazione che ho avuto…”

L’ex ballerina tiene poi a rimarcare che non ha accettato di salire stasera sul palco dell’Ariston per autocelebrarsi : “Ma ‘per colpa di Amadeus’ ho dovuto farlo, ci sarà anche ‘La notte vola’”.

Infine, rispetto ai continui ‘rumors’ secondo cui sarebbero maturi i tempi per un suo rientro a Viale Mazzini, Lorella spiega che “In questo momento ho ritrovato il gusto di fare spettacolo e varietà, e sto bene dove sto”, tuttavia, si affretta ad aggiungere, “Però ho buoni rapporti con la dirigenza Rai, perciò mai dire mai. In fondo qui mi sento a casa e in Rai mi sento a casa…”

Tra gli ospiti previsti per questa sera, l’intero cast della serie ‘Mameli’, che Raiuno si appresta a mandare in onda.

A coprire la presenza musicale sarà invece ‘la solita’ (ormai è ovunque, come la Berti e la Zanicchi) Arisa, che poi si esibirà sul palco live allestito nella vicina Piazza Colombo.

Graditissimo infine, dopo una difficile malattia, il ritorno sulle scene del dj e produttore Gigi D’Agostino, che in diretta farà ballare gli ospiti della Costa Smeralda, alla rada nello specchio d’acqua antistante alla cittadina ligure.

Sanremo – Aspettando la finale di domani, ecc la serata cover, la preferita dai giovani, con gli inediti ed interessanti duetti formati da ospiti e concorrenti

Come ormai noto, in questa quarta serata dedicata alle cover ed ai duetti, ciascuno degli artisti in gara canterà un brano del passato con un ospite di sua scelta.

Per quel che riguarda invece i voti, stasera si esprimeranno tutte e tre le Giurie.

Tuttavia però, anche stasera saranno comunicati soltanto i cantanti che occupano le prime cinque posizioni, unitamente all’artista che sarà indicato come il vincitore della serata cover.

Eccotutte le cover e l’ordine di entrata dei duetti che andremo ad ascoltare di qui a qualche ora

Sangiovanni ed Aitana (medley di ‘Farfalle’ e ‘Mariposas’)

Annalisa con La Rappresentante di Lista ed il Coro Artemia (‘Sweet dreams’ degli Eurythmics)

Rose Villain con Gianna Nannini (Medley della Nannini)

Quarto Gazzelle con Fulminacci (‘Notte prima degli esami’ di Antonello Venditti)

The Kolors con Umberto Tozzi (Medley Hits di Tozzi)

Sesto Alfa con Roberto Vecchion i (‘Sogna ragazzo sogna’ di Vecchioni)

Bnkr44 con Pino D’Angiò (‘Ma quale idea’ di D’Angiò)

Irama con Riccardo Cocciante (‘Quando finisce un amore’ di Cocciante)

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani ( ‘Che sia benedetta’ e ‘Occidentali’s Karma’)

Santi Francesi con Skin ( ‘Hallelujah’ di Leonard Cohen)

11) Ricchi e Poveri con Paola & Chiara (Medley dei Ricchi e Poveri)

12) Ghali con Ratchopper (Medley ‘Italiano vero’ con brani anche di Toto Cutugno)

13) Clara con Ivana Spagna e il Coro delle voci bianche del Teatro Regio di Torino (‘Il cerchio della vita’ di Ivana Spagna)

14) Loredana Bertè con Venerus (‘Ragazzo mio’ di Luigi Tenco)

15) Geolier con Gigi D’Alessio, Guè e Luchè (Medley tra rap e neomelodici)

16) Angelina Mango con il Quartetto d’Archi dell’Orchestra di Roma (‘La Rondine’ di Pino Mango)

17) Alessandra Amoroso con i Boomdabash (Medley)

18) Dargen D’Amico con la Babel Nova Orchestra (Omaggio ad Ennio Morricone)

19) Mahmood con I Tenores di Bitti (‘Come è profondo il mare’ di Lucio Dalla)

20) Mr Rain con i Gemelli DiVersi (‘Mary’ dei Gemelli DiVersi )

21) Negramaro con Malika Ayane (‘La canzone del sole’ di Lucio Battisti)

22) Emma con Bresh (Medley di Tiziano Ferro)

23) Il Volo con Stef Burns (‘Who Wants to Live Forever’ dei Queen)

24) Diodato con Jack Savoretti (‘Amore che vieni amore che vai’ di Fabrizio De Andrè)

25) La Sad con Donatella Rettore (‘Lamette’ della Rettore)

26) Il Tre con Fabrizio Moro (Medley dei successi di Fabrizio Moro)

27) BigMama con Gaia, la Nina e Sissi (‘Lady Marmelade’ dei Labelle)

28) Maninni con Ermal Meta (‘Non mi avete fatto niente’ di Meta)

29) Fred De Palma con Eiffel 65 (Medley dei successi dei Eiffel 65)

30) Renga & Nek (Medley delle loro hit)

Max