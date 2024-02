Sanremo, pronostici Sisal: “Bertè favorita per Premio Dalla”

(Adnkronos) – Sanremo è ufficialmente iniziato: il pubblico inizia a incoronare il proprio vincitore e la Sala Stampa chiude la prima esibizione con una prima classifica della Top5. In testa c’è Loredana Bertè che, secondo gli esperti di Sisal, è anche la papabile vincitrice del Premio Lucio Dalla a quota 1,57. La sua quota come vincitrice è data invece a 7,50.

Le due favorite si confermano Annalisa e Angelina Mango, ma con incertezza perché le loro quote tornano a pareggiarsi a 3,50. Diodato, dopo aver incantato l’Ariston con un corpo di ballo che si muoveva al tempo della sua ballad, raggiunge quota 16,00. Chiude la Top5 Mahmood, quotato a 20, mentre i social si chiedono: ma quando indosserà la sua Tuta Gold?

Le quote vincitore si aggiornano invece così: Annalisa e Angelina Mango 3,50; Geolier 6,00; Loredana Bertè 7,50; Alessandra Amoroso 9,00; I Negramaro, Emma e Diodato 16,00; Irama e Mahmood 20,00; The Kolors 25,00; Il Volo, Dargen D’Amico, Big Mama e Clara 33,00; Fiorella Mannoia, Rose Villain, I Santi Francesi 50,00; Mr Rain 66,00; Sangiovanni, Ricchi e Poveri, Renga e Nek, Maninni, La Sad, Il Tre, Ghali, Gazzelle, Fred De Palma, Alfa, BNKR44 100,00. Per restare aggiornati sulle quote e i pronostici Sisal è possibile consultare: https://www.sisal.it/scommesse-matchpoint/evento/spettacolo/festival-sanremo/sanremo-2024.