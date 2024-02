Sanremo, Teresa Mannino show in conferenza stampa. Venerdì la protesta dei trattori

(Adnkronos) – E’ subito ‘Teresa Mannino show’ alla conferenza stampa della terza serata del festival di Sanremo. L’attrice e comica siciliana, che stasera affiancherà Amadeus come co-conduttrice sul palco dell’Ariston, mentre vengono letti i dati d’ascolto e le percentuali interrompe la lettura da parte di Roberta Lucca: “Ma siete sicuri che siamo al festival di Sanremo? Mamma mia, siete troppo seri, io mi sento fuori luogo! Vi prendete troppo sul serio…”. L’exploit scatena risate e applausi. Poi il ‘caos’ con i bussolotti per l’estrazione dei cantanti-presentatori della serata, che “fa tanto fiera di paese” per la comica. Battuta pure sui rumors di una gravidanza di Annalisa: “Ma alla fine è incinta o no?”, chiede Mannino tra le risate della sala stampa.

“Sono dire felice è poco, il risultato di ieri è clamoroso, per una seconda serata non si è mai verificato”. Così Amadeus commenta i dati d’ascolto della seconda serata del festival. “Non abituiamoci -aggiunge il direttore artistico- perché non pensiamo che bisogna partire dal 60%. Quando ho fatto il primo mi dissero ‘se riesci a mettere il 5 davanti è un risultato clamoroso'”. Quest’anno “mi sono preso un rischio in più, perché l’anno scorso dividendo le due serate c’era la curiosità di sentire i secondi quindici brani”, aggiunge. “Sono dati clamorosi. Non smetterò mai di ringraziare la musica. Ieri il 60% l’hanno fatto i cantanti”.

“Credo vada sottolineato: oltre alle gag e al divertimento – continua Amadeus -, una delle pagine più importanti che dovrà restare nella storia del festival è quella di Giovanni Allevi, che ci ha insegnato qualcosa che ciascuno sa in cuor suo ma condividerla tutti insieme con lui non è da sottovalutare”.

Quindici cantanti nella terza serata del Festival di Sanremo 2024. Ogni artista oggi 8 febbraio 2024 sarà presentato da un collega che si è già esibito nella seconda serata. Anche oggi, la classifica sarà determinata del televoto e dalla giuria delle radio.

Ecco la scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti e con il relativo presentatori nella terza serata, che dovrebbe concludersi verso l’1.30:

Il Tre (presentato da Loredana Bertè); Maninni (presentato da Alfa): BNKR44 (presentati da Fred De Palma); Santi Francesi (presentati da Clara); Mr Rain (presentato da Il Volo); Rose Villain (presentata da Gazzelle); Alessandra Amoroso (presentata da Dargen D’Amico); Ricchi e Poveri (presentati da Big Mama); Angelina Mango (presentata da Irama); Diodato (presentato da The Kolors); Negramaro (presentati da Emma); Fiorella Mannoia (presentata da Annalisa); Sangiovanni (presentato da Renga e Nek): La Sad (presentati da Geolier).

La protesta dei trattori trova spazio a Sanremo 2024, ma le istanze degli agricoltori avranno la voce di Amadeus, che venerdì leggerà dal palco un comunicato. La notizia è arrivata all’inizio della conferenza stampa..

“Le istanze degli agricoltori troveranno voce all’Ariston, nonostante l’estrema frammentazione delle sigle e delle associazioni. Nell’impossibilità di ospitare alcuni rappresentanti sul palco, Amadeus leggerà un comunicato che porterà alla conoscenza del grande pubblico i problemi e le difficoltà e le richieste che provengono dal mondo agricolo”, afferma la Rai in una nota letta dal capo ufficio stampa, Fabrizio Casinelli, nella sala stampa dall’Ariston Roof all’inizio della conferenza.