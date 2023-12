Sanremo, tra 12 Giovani finalisti c’è Jacopo Sol: “Nel mio sound il blues del mio idolo Pino Daniele”

(Adnkronos) – “La mia musica in tre parole? Energica, imprevedibile, emotiva”. A descriversi all’Adnkronos è Jacopo Sol, nome d’arte di Jacopo Porporino, cantautore e musicista originario di San Severo in provincia di Foggia, arrivato tra i 12 finalisti di

Sanremo Giovani che mercoledì 19 dicembre si sfideranno sul palco dell’Ariston per accedere ad uno dei tre posti per il festival di febbraio. Il brano che l’artista porta a Sanremo è ‘Cose che non sai’, “una canzone nata in un periodo particolare per me -spiega- E’ nata in un periodo di sessione universitaria, in cui c’erano parecchi esami e mi sentivo un po’ oppresso, con parecchi pensieri, ero molto confuso, tra università e musica. Mi rendo conto che ero così preso da quanto mi accadeva intorno da non riuscire a capire cosa stessi provando. Il pezzo infatti è un dialogo interiore tra me e me, in cui ne parlo e tiro fuori queste emozioni”.

Le sonorità della sua musica, e del brano che porta all’Ariston, Jacopo le spiega così: “Nel mio sound ci sono tante influenze, in particolare nel pezzo che porto perché c’è la drum and bass, che è un pattern di batterie, influenze di R&B, pop, anche un pochino di blues perché sono sempre stato super fan di Pino Daniele e penso che si senta”, dice la giovane promessa sanremese.

E su come stia approcciando l’esperienza di Sanremo Giovani, Jacopo Sol rivela: “Io penso che crederci sia quasi tutto, è importante, e anche proiettare quello che succederà, perché questo poi traspare, il pubblico lo percepisce. Sul palco credo che sarò concentrato su me stesso, non vivo tanto l’ansia quanto l’adrenalina durante l’esibizione. C’è tanta eccitazione”. Se vinci? “Se vinco chiamo la mia famiglia, chiamo tutti quelli che mi sono stati vicini. Sento molto il supporto di tutti, ed è il motivo per cui mi sento sicuro sul palco. Poi ovviamente, dal giorno dopo, si comincia a lavorare sul serio”, conclude.