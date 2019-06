Santo del giorno: oggi 24 giugno è San Giovanni

Oggi 24 giugno il Santo del Giorno è Giovanni Battista, del quale si festeggia la natività. La ricorrenza è stata fissata esattamente 6 mesi prima del Natale, e a tre mesi dall’Annunciazione dell’Arcangelo Gabriele.

Santo del giorno: il culto di San Giovanni in tutto il mondo

Il Battista è uno dei santi più venerati in tutto il mondo. Le tantissime chiese dedicate a Giovanni in numerosi Paesi sono dovute alla sua storia, al martirio e la scoperta delle sue reliquie, oltre che per la sua personalità che ne fece una sorta di precursore della figura monastica.

Il suo culto ha beneficiato anche dell’istituzione degli Ospitalieri o Cavalieri di S. Giovanni, i quali in tutti i centri dell’Ordine dedicarono una cappella al loro patrono e imposero il nome di S. Giovanni ad Acri, la città che fu teatro principale delle loro gesta.

Ci sono numerose località in tutta Europa che prendono il nome dal Santo. In Francia ci sono 213 comuni e 128 in Italia che portano il nome di San Giovanni (anche se non tutti dedicati al Battista).

Le sue reliquie sono rivendicate da più parti del mondo. A Roma si parla di un oratorio in cui si custodiva la testa del Battista, che passò poi nella chiesa di S. Silvestro in Capite. Nella capitale al Santo è dedicata la cattedrale di San Giovanni in Laterano, le chiese di S. Giovanni dei Fiorentini e S. Giovanni dei Genovesi a Trastevere ed anche in esse si venerano reliquie del santo.

In molte parti del mondo, la ricorrenza del 24 giugno è festeggiata con falò e fuochi d’artificio.