Sarà abbattuto Palazzo Mangeruca a Melissa, giù l’ecomostro sulla Ss106

(Adnkronos) – Dopo decenni Palazzo Mangeruca, l’ecomostro calabrese che si trova sulla statale 106 a Torre Melissa nel comune di Melissa nel Crotonese, sarà abbattuto. La demolizione è fissata per domenica 17 dicembre e l’intervento sarà eseguito dall’impresa Lavori Stradali Srl, affiancata nelle fasi di coordinamento dalle società Deam Ingegneria Srl, Deton Srl e Misiano Ingegneria Srl. Quattrocento kg di esplosivo saranno impiegati per radere al suolo, attraverso un’implosione, lo stabile di sei piani confiscato alla criminalità organizzata, che si erge nel bel mezzo del paesaggio costiero e dei vigneti.

L’ecomostro sarà distrutto attraverso micro-cariche e ciò consentirà meno disagi: per motivi di sicurezza il traffico verrà deviato per circa 30 ore, dalle ore 8 di sabato alle ore 15 del giorno successivo. Sabato si svolgeranno tutte le attività propedeutiche, mentre nella giornata di domenica avverranno lo scoppio e la rimozione dei detriti. Previste una zona rossa per i soli addetti allo sparo, una zona arancione per gli addetti ai lavori e le autorità oltre a punti per forze dell’ordine, vigili del fuoco e ambulanze. Al posto di Palazzo Mangeruca è prevista la realizzazione di un’area per la sosta dei camper.