Sarah Scazzi, torna Sabrina Misseri: “10 anni in prigione da innocente”

Nove anni dopo l’omicidio di Sarah Scazzi torna a parlare l’avvocato di Sabrina Misseri, in carcere perchè ritenuta responsabile del delitto di Avetrana.

La cugina della ragazza, in prigione dal 21 febbraio 2017 con la madre Cosima, deve scontare l’ergastolo, ma il suo legale continua a dare battaglia.

Sarah Scazzi, l’avvocato di Sabrina Misseri non si arrende. “Innocente nel delitto di Avetrana”

“Sono assolutamente certo della loro innocenza – ha detto il legale delle due donne Franco Coppi – e sono pronto a scommettere qualunque cosa. Per me è un tormento il non essere riuscito a dimostrarlo e ha rovinato la mia vita di avvocato.”

”Purtroppo nel corso della carriera di chi svolge la mia professione, non sempre si riesce a dimostrare la verità, anche quando essa dovrebbe trionfare. Le prove dell’innocenza di Sabrina, unite all’ammissione di colpevolezza di Michele Misseri, reo confesso, era evidenti. Alla luce di ciò, non so spiegarmi il perché la ragazza sia stata condannata all’ergastolo, dopo aver già passato 10 anni in galera”.