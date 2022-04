Sarri-Lotito, prove di dialogo in ottica futuro

La Lazio programma il futuro. Malgrado il fine stagione sembra poter dare nuova linfa ai biancocelesti, il target è puntato comunque verso quella che sarà la finestra di mercato estiva.

Maurizio Sarri come noto da tempo chiede garanzie e spera in innesti funzionali ai suoi dettami tattici. E il presidente Claudio Lotito avrebbe dato appuntamento al tecnico a domani sera, a Formello.

Giovedì i due si erano incontrati ma il vertice non aveva portato a un accordo. Domani forse, la serata decisiva. Lotito e Sarri discuteranno molto sull’indice di liquidità, con passivo di circa 30 milioni e il tecnico chiederà interventi in pratica, in tutti i reparti. E poi c’è il contratto in scadenza a giugno 2023. l’incontro potrebbe essere cruciale anche per arrivare al prolungamento dell’accordo, annunciato nella cena di Natale.