Saturno contro, il film di Ferzan Ozpetek commentato dalla Parent Coach Danyla De Vincentiis

Nuova puntata per la nuova edizione de “L’angolo del parent coach”, la rubrica firmata Danyla De Vincentiis, Dott.ssa in psicologia, coach professionista e parent coach di fiducia del salotto di Radio Roma con la quale i telespettatori del Canale 14 del Digitale Terrestre amano viaggiare alla volta dei capolavori cinematografici per poi arrivare all’essenza della vita quotidiana.

La pellicola di oggi propone una coppia omosessuale profondamente legata, un uomo con la paura di invecchiare, amarezze, confidenze, due coniugi travolti dal tradimento, una donna spaventata dalla morte, speranze e delusioni…Saturno Contro di Ferzan Ozpetek, un drammatico a sfondo romantico a volte e romantico a sfondo drammatico altre.

Il titolo del film – dice Danyla – riprende l’accezione negativa della tipica espressione utilizzata nella nostra quotidianità, dove un Pianeta alle volte considerato malefico, porta distacchi, rotture, sacrifici, responsabilità e impegno. Ma Saturno è anche legato alla maturità, alla crescita, al cambiamento…al tempo. Ognuno dei protagonisti nella sua individualità vive un momento complesso che lo porta ad una ennesima trasformazione, ad un cambiamento totale.

“Nella nostra vita ognuno di noi alle volte, non affronta il cambiamento, la trasformazione, la rottura, il distacco…ma responsabilizza il tempo come unico potere, che dovrà poi riporre tutte le cose al proprio posto. Non è affatto così. Il tempo non aggiusta nulla. Siamo noi a non dover gettare la sabbia sotto al tappeto, siamo noi a non dover sfuggire al problema, siamo noi a dover affrontare la vita per arrivare al cambiamento. Un domani non potremmo più trovare ciò che abbiamo rimandato ieri…o un domani potremmo trovarci difronte alla stessa rottura, distacco solo perchè non affrontato prima”.

Ognuno di noi, proprio come i personaggi del film, tornerà a fare i conti con tutto ciò che, in passato, avrà lasciato in sospeso…