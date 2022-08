Sbarchi – LI.SI.PO.: “La Lamorgese fa sbarcare 387 migranti a Salerno: la Campania nuova Lampedusa?”

“Continua indisturbata l’”invasione” del nostro Paese. Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha deciso di far sbarcare al porto di Salerno i 387 migranti della nave Ocean Viking. In relazione all’odierno sbarco di migranti la Prefettura di Salerno ha comunicato che sono state vietate riprese fotografiche e registrazioni audio-visive. Inoltre, Sembrerebbe che tra i migranti presenti sull’imbarcazione, sono stati riscontrati numerosi casi di positività al Covid-19, come reso noto dalla Regione Campania, che ha diramato una nota del governatore Vincenzo De Luca, ove ha chiesto di fermare lo sbarco ed osservare la quarantena a bordo, al fine di non diffondere ulteriormente il contagio“. A dichiararlo non è un politico ma, addirittura, il Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) Antonio de Lieto il quale, attraverso un comunjicato ha poi aggiunto: “Luciana Lamorgese Ministro dell’Interno non si smentisce, difatti ha prontamente disposto lo sbarco di quasi 400 migranti irregolari al porto di Salerno a bordo della Ocean Viking. Forse a giudizio del LI.SI.PO. il ministro Lamorgese vuole trasformare la Campania in una nuova Lampedusa? Il ministro Lamorgese ed il suo governo, quando si tratta di stranieri che approdano nei porti italiani trovano sempre le soluzioni ove ospitarli e garantirgli vitto alloggio ecc.ecc.. Per gli italiani che vivono in povertà assoluta non risulta al LI.SI.PO. – ha rimarcato de Lieto – che si sono adoperati per garantirgli quantomeno, lo stesso trattamento riservato agli stranieri irregolari. Il Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) – ha concluso de Lieto – in considerazione dell’accertato focolaio covid a bordo della Ocean Viking auspica che non ci sia stata alcuna propagazione del virus, nell’eventualità la responsabilità a parere del LI.SI.PO. è da iscrivere a coloro i quali hanno predisposto lo sbarco in assenza degli accertamenti sanitari atti a verificare soggetti portatori positivi di COVID-19”.

Max