‘Scegliamo la Vita’, il 20 maggio a Roma la Manifestazione Nazionale: “Una sfida alle coscienze e al Paese”

“Saranno migliaia le famiglie, le mamme, i papà, i nonni, i ragazzi e i bambini – che hanno già dato la loro adesione – che sfileranno per le strade di Roma il prossimo 20 maggio per la Manifestazione Nazionale ‘Scegliamo la Vita’. Si parte alle ore 14 da Piazza della Repubblica per arrivare, in corteo, a Piazza San Giovanni in Laterano”. Ad annunciarlo Maria Rachele Ruiu, una dei due portavoce dell’evento. ‘Scegliamo la Vita’: “Sarà una festa bellissima per testimoniare che scegliere la vita non solo è urgente, ma conviene sempre!” Come spiega la portavoce, “Lanceremo una sfida alle coscienze e al Paese: quella di scegliere la Vita! Ovunque! In Parlamento, sui media, nell’economia, nella giustizia, nella sanità, nell’istruzione, nei servizi sociali, nel sistema fiscale e nelle scuole. Scommettere sulla Vita, infatti, è l’antidoto a questa crisi di speranza verso il futuro per vincere l’inverno demografico che gela il nostro Paese! Per noi parlerà il corteo festoso e le testimonianze generose offerte dal palco: custodire la maternità e la paternità, difendere la vita di tutti, senza lasciare indietro nessuno, neanche il più piccolo bambino indifeso nella pancia della sua mamma, è la chiave della felicità! Con noi, inoltre, in concerto, il gruppo musicale ‘The Sun’: sarà una festa bellissima per testimoniare che scegliere la vita non solo è urgente, ma conviene sempre!”. ‘Scegliamo la Vita’: “Per la tutela della vita dai pericoli delle istanze abortiste, eutanasiche, e dalla compravendita dei bambini con l’utero in affitto” “Grazie al lavoro di oltre 120 tra enti e associazioni di tutta Italia (è ancora possibile aderire scrivendo a info@manifestazioneperlavita.it) le migliaia di presenze alla Manifestazione ‘Scegliamo la Vita’ confermano la necessità di entrare nel confronto culturale, sociale e politico prendendo posizioni nette, soprattutto rispetto a proposte di legge e posizioni politiche che sono contrarie alla Vita”, aggiunge l’altro portavoce, Massimo Gandolfini. “Scenderemo in strada a Roma – continua – senza bandiere di partito o simboli politici, per ribadire la tutela della vita dai pericoli delle istanze abortiste, eutanasiche, ma anche della compravendita dei bambini con l’utero in affitto e delle droghe libere. Sarà un’iniezione di coraggio che farà vedere al Paese come il ‘popolo della vita’, che non trova mai spazio nei mass-media ufficiali, è vivo ed è numeroso e scende in prima linea per difendere il primo e più importante diritto di ogni essere umano, il cui inviolabile rispetto è la precondizione per una società libera, giusta e in pace”. Max