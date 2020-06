Sciopero trasporti oggi, 18 giugno 2020: orari, fasce di garanzia, durata

Sciopero del trasporto pubblico locale nella giornata di oggi, 18 giugno 2020. L’agitazione ha carattere nazionale ed avrà durata minima di 4 ore, anche se ci saranno differenze da città a città.

A proclamare lo sciopero l’Unione Sindacale di Base (USB) che lo ha indetto per alzare l’attenzione sulla poca tutela dei lavoratori. “Governo e associazioni datoriali di settore non hanno messo in campo alcuna iniziativa reale per la tutela e la sicurezza dei lavoratori e della collettività nel merito del contenimento del contagio COVID-19 nella cosiddetta fase 2” si legge nel comunicato.

“Le vetture, che inizialmente dovevano limitare l’ingresso a poco più di una decina di utenti, hanno prestato servizio completamente al di fuori da ogni canone di rispetto della distanza interpersonale, proprio a causa dell’eccessivo taglio del servizio“.

Scioperto trasporto locale, quanto dura a Milano, Napoli e Roma. Fasce di garanzia, orari, mezzi pubblici: tutto quello che c’è da sapere

Lo sciopero dei trasporti a Milano durerà 4 ore, con inizio alle 18 di oggi e termine alle 22. Sul sito ufficiale, ATM comunica ai viaggiatori che è consigliabile muoversi con anticipo per evitare i problemi derivanti dal blocco pomeridiano.

Anche a Roma la durata dello scioperò sarà di 4 ore, ma in una diversa fascia. Nella capitale i mezzi si fermeranno dalle 20 alle 24. Per quanto riguarda Roma, si fermeranno anche gli autobus Roma TPL e il trasporto regionale, con i mezzi della COTRAL.

A Napoli sempre 4 ore di sciopero ma in altra fascia oraria, con i mezzi che si fermeranno dalle dalle 10.30 alle 14.30.