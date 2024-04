Scuole Roma – L’Assessora Pratelli: “Da domani al via le domande per il trasporto riservato scolastico”

Scuole Roma – L’Assessora Pratelli: “Da domani al via le domande per...

“Da domani sarà possibile procedere alle iscrizioni per il trasporto riservato scolastico per l’anno 2024/25. Si tratta di un servizio molto importante – spiega l’assessora alla Scuola formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudiali – per il quale le famiglie troveranno tutte le informazioni on line, sul portale di Roma Capitale, con spiegazioni relative a requisiti e modalità per presentare domanda.

Per le iscrizioni c’è tempo fino al 15 maggio, ma per alunne e alunni con disabilità sarà possibile presentare la domanda online anche oltre il termine, in qualsiasi momento dell’anno.

Questo – conclude Pratelli – è un altro pezzo del lavoro che l’amministrazione mette in campo per garantire l’inclusione di tutti i bambini e di tutte le bambine, con lo scopo di contribuire a garantire l’esercizio effettivo del diritto allo studio a tutti e tutte.

L’idea di fondo è sempre quella di una città che offre opportunità, senza lasciare indietro nessuno“.

Max