Selvaggia Lucarelli, altra stoccata contro i Ferragnez

(Adnkronos) – Selvaggia Lucarelli con una Storia su Instagram ‘asfalta’ i Ferragnez. “Ricordare quanto sono stati buoni certe volte lui e sua moglie” scrive riferendosi alle recenti dichiarazioni di Fedez, dopo la polemica su Chiara Ferragni e il panettone griffato con il suo logo, facendo seguire la frase dal simboletto di ‘fatto’. “Cercare di usare la stampa spostando l’attenzione sulla politica e portandosi a casa il titolino ‘Fedez attacca Giorgia Meloni’ così da distrarre tutti dal tema fondamentale”. “Fatto anche questo” ricorda con lo stesso simbolo. E, infine, la chiusura. “Io non l’ho mai fatto, la cattiva è lei. Forse” si legge ancora nella Storia della Lucarelli con l’immancabile ‘spuntato’ in verde.

Qualche giorno fa la stessa Lucarelli scriveva, sempre su Instagram: “L’operazione #Balocco spiega bene la differenza tra beneficenza e operazione commerciale mascherata da beneficenza, operazione particolarmente odiosa perchè utilizzava una questione come i bambini malati e gli ospedali che li curano”. “Le società di Chiara Ferragni avevano incassato la somma di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivo per la licenza dei marchi e per la realizzazione dei contenuti pubblicitari senza versare nulla all’ospedale Regina Margherita di Torino. Insomma, sei ricca, ma evidentemente la ricchezza non ti basta mai. Devi arricchirti pure usando a sproposito la parola beneficenza destinata alla cura di bambini malati”.