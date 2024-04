Sempre più madri tradiscono, rivela un imbarazzante sondaggio, condotto internamente da un seguito portale dedicato alle ‘scappatelle’

Sebbene ci si riferisca ad uno specifico contesto ‘ristretto ed altro’, ciò che rivela un esclusivo sondaggio sui comportamenti in materia di tradimenti, condotto dal 2 al 5 aprile 2024 dal portale Incontri-ExtraConiugali.com (il sito noto per la scurezza che garantirebbe per quanti cercano un’avventura in totale discrezione e anonimato), che ha messo in evidenza il fenomeno delle “mamme traditrici”.

Il sondaggio che imbarazza: sempre più madri tradiscono, ‘l’esperto’: “E’ un fenomeno che ha una dimensione maggiore rispetto a quanto finora si potesse immaginare”

Dunque, a quanto pare, sarebbero “Soprattutto le donne con figli a cercare avventure per evadere dalla noia della loro relazione, un fenomeno che ha una dimensione maggiore rispetto a quanto finora si potesse immaginare”, spiega Alex Fantini, fondatore del portale.

E stando quindi a questi dati, il 64% degli uomini ed il 48,5% delle donne hanno tradito almeno una volta il loro partner.

Ma la percentuale femminile sale al 52% tra le madri, 7 punti percentuale in più rispetto alla componente senza figli del campione preso in esame dal portale.

Il sondaggio che imbarazza: sempre più madri tradiscono, ‘l’esperto’: “L’86% degli italiani preferisce una donna sposata con prole e l’80%”

“Un fatto che è ampiamente apprezzato dalla componente maschile, perché secondo il nostro sondaggio – sottolinea ancora Alex Fantini – l’86% degli italiani preferisce una donna sposata con prole e l’80% dice che le mamme sono le amanti migliori, più aperte al sesso trasgressivo e maggiormente capaci di apprezzare una storia in cui il sesso è l’aspetto prevalente”.

Dal canto suo l’esclusivo sondaggio interno al portale delle ‘scappatelle’, rivela inoltre che il 92% delle madri intervistate lamenta inoltre una drastica diminuzione dell’attività sessuale con il partner dopo la nascita di un figlio, con un numero di rapporti sceso talvolta anche a zero. Ma la stragrande maggioranza delle madri vorrebbe continuare ad avere una vita sessuale attiva: lo dimostra anche l’identikit dell’iscritta-tipo ad Incontri-ExtraConiugali.com: età media 36 anni, sposata da 5 anni e con almeno un figlio.

Il sondaggio che imbarazza: sempre più madri tradiscono, ‘l’esperto’: “Il desiderio di tradire delle mamme scaturisce per lo più quando i figli cominciano ad andare a scuola”

Nello specifico, spiega ancora il ‘patron’ del portale, “Il desiderio di tradire delle mamme scaturisce per lo più quando i figli cominciano ad andare a scuola, perché aumentano le possibilità di concretizzare una relazione extraconiugale senza il rischio di essere scoperte, ancor più se si organizzano sul nostro sito dove la discrezione e l’anonimato è un’assoluta priorità”.

Tra le curiosità emerse dal sondaggio, l’alta percentuale di madri che modificano l’agenda dei figli (78%) per farla quadrare con la loro agenda degli incontri con l’amante, che telefonano all’amante in presenza dei bambini (75%) e che, in una o più occasioni, hanno fatto tardi a prendere i figli (60%) a causa di un appuntamento con l’amante.

Poi ancora, con percentuali non così elevate ma comunque significative, vi è un 12% di mamme che hanno incontrato l’amante davanti ai figli spacciandolo per collega, idraulico, elettricista, amico o lontano cugino; ed un 4% di mamme colte in flagrante dai loro figli.

Max