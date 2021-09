Serie A, il Napoli è in vetta: con l’Udinese fa quattro su quattro

Se tre indizi fanno una prova, quattro sono un messaggio: per lo scudetto ci sono. Grida il Napoli, che in Friuli, contro l’Udinese, fa quattro su quattro. Si porta a più due dalla seconda, dà segno di essere squadra vera: organizzata, cinica, bella da vedere. Non si può parlare già di fuga, è troppo presto per farlo, ma il segnale è chiaro.

La squadra di Spalletti ne rifila quattro all’Udinese di Gotti e in quattro giornate ha già mandato in gol nove giocatori diversi. Segno di come il gioco offensivo coinvolga tutti, e questo non può che essere un bene. Perché se un giorno si inceppa Osimhen, dietro c’è una truppa pronta a prenderne il posto in zona gola.

Le grandi stagioni si sìcostruiscono anche così. Presto per parlare di scudetto? In una campionato così incerto forse no. Il Napoli c’è e si vede, Spalletti sta costruendo una squadra che poggia su un’ossatura solida, a cui di partita in partita si aggiungono volti e caratteristiche diversi. Con l’Udinese non è successo, l’allenatore non si è sprecato con il turnover e ha riproposto quasi integralmente la squadra vista con il Leicester.

“Il nostro riferimento siamo noi stessi, il passato che ci ricorda chi siamo – ha dettoSpalletti al termine della partita -. Nell’andare a prendere quello che può essere il livello top di classifica ci metterei anche la Fiorentina perché gioca benissimo. Sarà un campionato bellissimo e difficilissimo. Lo scudetto? E’ talmente lungo il campionato, pieno di insidie… Però è chiaro che la squadra ha qualità tecniche, è competitiva nei cambi. Bisogna vedere quanto nel tempo si resiste a questi livelli. La nostra forza è l’ambiente prima di tutto, siamo assediati dall’amore per questa squadra e si autoalimenta. Noi siamo forti per ora e ci sono squadre fortissime in questa Serie A”, ha concluso.