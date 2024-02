Serie A rimane a 20 squadre, la decisione della Lega

(Adnkronos) –

La Serie A deve rimanere con 20 squadre. E’ la posizione espressa dalla Lega Serie A nell’assemblea di oggi: i club hanno approvato il proprio documento di indirizzo contenente le proposte di riforma del calcio italiano. Nel corso della stessa riunione, “è stata ribadita la assoluta necessità di mantenere nello statuto federale il diritto di intesa, così come nei principali sistemi calcistici europei. E’ stato, inoltre, confermato l’attuale format a 20 squadre del campionato di Serie A”, rende noto la Lega calcio di Serie A.

“In previsione dell’Assemblea della Lega B di giovedì 15 febbraio, si è riunito in via d’urgenza il Consiglio Direttivo della Lnpb per discutere delle tematiche inerenti gli equilibri tra le competizioni internazionali e nazionali, da valutare anche alla luce dei principi solidaristico e di equa competizione espressi dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, delle riforme di sistema e delle proposte approvate alla unanimità dalla Lnpb, fatte pervenire a tutte le componenti federali”. Lo scrive la Lega di Serie B.

“Si è infine discusso dei rapporti con le altre leghe, nell’ottica di riuscire a condividere alcuni principi ispirati a soluzioni che la Lega B ha come obiettivo per il futuro, la valorizzazione e la crescita del calcio italiano”.

“C’è la volontà da parte della Federazione di coinvolgere le leghe in un processo di cambiamento, per questo è stata indetta un’assemblea. Allo stesso tempo viene fatta una riflessione per approfondire i problemi delle strategie future. Ci sono difficoltà a livello di tenuta per alcune società. La Federazione valuterà se fare questa assemblea l’11 marzo. Se dovesse prevalere la logica di approfondire problemi come la sostenibilità, ci potrebbero essere dei tempi più lunghi. Inutile avere situazioni di scontro immotivate”. Così il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, al microfono de ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. “Quello del numero delle squadre è un falso problema per il calcio italiano. È importante, ma il vero problema è la sostenibilità del sistema. C’è bisogno di una gestione diversa rispetto a quella che c’è stata finora. Non penso che la riforma del campionato sia la madre di tutte le battaglie”, aggiunge Abete.