Serie A, Vidal è a Milano: e la Juve vira su Morata

Mentre la Serie A è tornata in campo il calciomercato è entrato nella fase calda. Ancora poche settimane per concludere scambi e trasferimenti. Ieri sera è arrivato a Milano Arturo Vidal: il centrocampista ex Barcellona ha svolto nella mattinata di oggi le visite mediche all’Humanitas di Milano, nel pomeriggio ha firmato il contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi due anni.

Il cileno ritrova quindi Antonio Conte, con cui ha lavorato già alla Juve con ottimi risultati. In casa bianconera intanto tiene banco l’argomento attaccante. Il triangolo di mercato con Roma e Napoli che avrebbe portato Dzeko e Torino sembra ormai definitivamente sfumato, per questo il club bianconero ha virato su Alvaro Morata.

Un’operazione da 10 milioni per il prestito più 40 per il diritto di riscatto. Il mancato arrivo di Milik alla Roma tiene quindi aperta la ricerca della punta in casa giallorossa. Diversi nomi in orbita, tra cui quello di Bouanga del saint Etienne. La Lazio dopo giorni di attesa ha intanto definito l’arrivo di Fares, che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.