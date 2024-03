Sicurezza Roma – Casini, Leoncini e Martelli (Iv): “E’ allarme sicurezza al Fleming, urge rafforzare i presìdi”

“L’ultimo grido di allarme, in ordine di tempo, arriva da Collina Fleming, nel XV Municipio, dove un centinaio di commercianti si sono mobilitati e sono scesi in piazza, dopo l’ennesimo episodio di furto ai loro danni.

Truffe e rapine sono ormai all’ordine del giorno in questa zona residenziale della Capitale, diventata terra di conquista per i malviventi che hanno preso di mira, da alcuni mesi a questa parte, non solo gli esercizi commerciali ma anche i condomìni, con furti sempre più frequenti nelle abitazioni e delle auto in sosta.

Una situazione molto preoccupante. Il Campidoglio può fare la sua parte aumentando la presenza della polizia locale, ad esempio, e rappresentando il problema in modo chiaro al tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Ma è soprattutto il Governo che deve trovare soluzioni adeguate. Lo Stato ha il compito di garantire la sicurezza ed è inaccettabile che i cittadini debbano ricorrere a vigilanza privata e ronde notturne. Bisogna rafforzare i presìdi delle forze dell’ordine non solo all’Esquilino e nel centro storico ma anche in zone più periferiche che richiedono ugualmente attenzione, come Collina Fleming e Vigna Clara”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Tommaso Martelli, Assessore al Commercio e alle Attività Produttive del Municipio XV.

Max