Sicurezza Roma – F. Carpano (Azione): “Il Quarticciolo è come ‘Gomorra”, le istituzioni intervengano al più presto”

“Non solo San Basilio, Corviale, San Lorenzo e Torbella Monaca. Anche il Quarticciolo, nel quadrante est della città, è fra le principali piazza di spaccio nella capitale. In questo supermercato della droga operano organizzazioni criminali perfettamente strutturate, che ricalcano il “modello Gomorra” e si dedicano alla vendita al dettaglio di cocaina, crack e hashish, come dimostra il recente reportage di Notizie.com.

Le istituzioni prendano atto della situazione nella quale versano in particolar modo alcune zone della nostra città e intervengano con progetti concreti che diano vita a un terreno fertile per le regole e la legalità. Le attività illecite prolificano laddove la situazione sociale è particolarmente complessa, dove mancano la casa e il lavoro. Bisogna fare in modo che queste carenze non fortifichino l’illegalità”.

Così in una nota Francesco Carpano, consigliere capitolino di Azione.

Max