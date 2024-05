Sicurezza Roma – Santori (Lega): “Al censimento sui luoghi culto, il no e la bocciatura della sinistra in Aula Giulio Cesare”

“Il Pd alla guida del Campidoglio persevera in un comportamento ipocrita e protegge situazioni di grave abuso che mettono a rischio la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini. Il rifiuto di censire i luoghi di culto provvisori a Roma, specialmente in vista del Giubileo e seguendo quanto già si è iniziato a fare in Regione in collaborazione con la Prefettura, è gravissimo.

Basta moschee abusive e spazi altrettanto irregolari spacciati per sedi di associazioni, specialmente in un contesto internazionale compromesso come quello di questi mesi. È urgente censire attività cui sono stati destinati fuori dalle regole appartamenti, scantinati e garage, trasformati in luoghi di preghiera provvisori, e istituire un registro che permetta alle autorità preposte il controllo di legge, ferma restando la tutela della libertà di culto prevista dalla Costituzione”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori, firmatario della mozione presentata oggi in Aula Giulio Cesare su questo tema.

