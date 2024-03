Sicurezza stradale, Meleo-Agnello (M5S): “Servono coraggio e visione ampia, non ricorso a mezze misure”

“Ricordiamo al sindaco Gualtieri che i tutor per il rispetto dei limiti di velocità installati nella Galleria Giovanni XXIII sono esclusivamente frutto del lavoro fatto durante la nostra amministrazione. Una grande novità in quanto è stato il primo sistema installato a livello urbano in Italia. Suggeriamo allora al Sindaco di ricordare il lavoro fatto, ma soprattutto di andare avanti con più coraggio sul fronte della sicurezza stradale e moderazione della velocità. Basta con le mezze misure.

Ricordiamo inoltre al Sindaco Gualtieri che evidentemente soffre di amnesia, che nel marzo 2020, durante una pandemia mondiale, sono state completamente riqualificate le due canne della Galleria Giovanni XXIII non solo con lavori per il rifacimento del manto stradale ma anche con la pulizia di tombini e caditoie, restyling della segnaletica orizzontale e verticale, installazione degli attenuatori d’urto in prossimità delle uscite, sostituzione delle barriere di sicurezza danneggiate, impermeabilizzazione dell’intradosso della galleria, operazioni di sanificazione e ripristino dei pannelli fotoriflettenti per migliorarne la visibilità interna per un costo complessivo di un totale di 5 milioni di euro.

Mentre tra il 2018 e il 2019 erano stati adeguati da Acea impianti di illuminazione con la nuova tecnologia a led.

Tutti questi lavori eseguiti dall’amministrazione M5S non erano mai stati realizzati dall’inaugurazione della Galleria nel 2004. Le chiacchiere stanno a zero“.

Così in una nota congiunta la capogruppo in Campidoglio del M5S Linda Meleo e l’ex presidente della commissione Lavori pubblici capitolina Alessandra Agnello (M5S).

