Sicurezza stradale Roma – D’Amato (Az): “Altri tre morti in una sola settimana. Serve cambio di rotta”

“Purtroppo si continua a morire sulle strade di Roma e le vittime sono soprattutto i cosiddetti utenti deboli, pedoni, ciclisti e motociclisti. Questa settimana sono già tre le persone morte sulle nostre strade.

Serve un immediato cambio di rotta che purtroppo non c’è, anzi dispiace constatare che il nuovo Codice della strada in discussione va in direzione opposta alle direttive europee che prevedono zero morti sulle strade.

In qualità di promotore della legge Lazio Strade Sicure mi unisco allo straziante dolore per la morte del giovane che oggi ha perso la vita in un incidente stradale e porgo le mie condoglianze ai familiari e agli amici”.

Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio, Alessio D’Amato.

Max