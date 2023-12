Siena, cade da impalcatura: morto operaio 24enne

(Adnkronos) – Infortunio mortale in un’azienda agricola in località Terrazze di Adine, nel comune di Gaiole in Chianti (Siena). Un operaio 24enne ha perso la vita dopo una caduta da un’impalcatura da un’altezza di circa 10 metri. Sul luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle 17, sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza della Misericordia di Radda in Chianti e l’elisoccorso Pegaso 2 ma non c’è stato niente da fare: il giovane era già morto. Sul posto anche i vigili del fuoco e il personale della Prevenzione igiene e sicurezza sul lavoro della Asl.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia. Secondo le prime informazioni, sembra che il 24enne sia caduto mentre stava montando alcuni pannelli di copertura, uno dei quali l’avrebbe schiacciato facendolo volare a terra.