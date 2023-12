Sigrid Kaag nominata coordinatrice umanitaria Gaza

È stata nominata Sigrid Kaag dei Paesi Bassi a coordinatrice senior per gli aiuti umanitari e la ricostruzione di Gaza. A nominarla è stato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

Venerdì è stata adottata la risoluzione n 2720 dal Consiglio di sicurezza: si prevede la rapida designazione di un coordinatore umanitario e la consegna immediata, sicura e senza ostacoli di assistenza umanitaria diretta alla popolazione civile palestinese a Gaza.

In questo frangente, Sigrid Kaag coordinerà tutte le operazioni, verificherà le spedizioni di aiuti umanitari, monitorerà tutto quello che verrà fatto. Inoltre, istituirà un meccanismo delle Nazioni Unite per accelerare la consegna di aiuti umanitari a Gaza con gli stati che non partecipano al conflitto.

L persona che Guterres ha scelto, la signora Sigrid Kaag, vanta un curriculum vasto. È stata primo vice primo ministro e primo ministro delle finanze donna nel governo olandese nl gennaio 2022. È stata ministra olandese del commercio e della cooperazione allo sviluppo, ministra degli affari esteri. Ha ricoperto varie cariche all’interno delle Nazioni Unite, anche posizioni di leadership all’interno del sistema delle Nazioni Unite. È stata sottosegretario generale del Programma delle Nazioni unite per lo sviluppo e molto altro.