Sinner batte De Minaur e vince il torneo di Rotterdam: è il numero 3 del mondo

(Adnkronos) –

Jannik Sinner vince il torneo Atp di Rotterdam 2024 battendo in finale l’australiano Alex De Minaur per 7-5, 6-4 in 2h06′ e da domani, lunedì 19 febbraio, sarà il nuovo numero 3 del ranking Atp scavalcando il russo Daniil Medvedev. Sinner, 22 anni, conquista il secondo titolo stagionale dopo il trionfo agli Australian Open e si aggiudica il 12esimo torneo della carriera, allungando a 14 la striscia di match vinti consecutivamente tra il 2023 e il 2024. A Rotterdam, l’azzurro conquista la settima vittoria in altrettanti confronti diretti con De Minaur.

Il nuovo numero 3 del mondo – alle spalle del serbo Novak Djokovic e dello spagnolo Carlos Alcaraz – completa la missione interpretando bene i passaggi chiave del match in cui concede al rivale più di un’opportunità per rimanere in corsa. Sinner spreca 4 set point nel primo parziale e si complica parzialmente la vita nel secondo: le sue accelerazioni, però, fanno la differenza quando la palla pesa davvero.

Il servizio detta legge per i primi 4 game, che scivolano via senza palle break. De Minaur si inceppa sul 2-2.

L’australiano, sul 30-30, non trova soluzioni davanti alle accelerazioni di Sinner e completa l’opera sbagliando una palla corta per risolvere lo scambio: Break e l’azzurro mette la freccia (3-2).

Nel game successivo, l’altoatesino deve affrontare il primo momento complicato: sul 40-40, capitalizza un servizio vincente e chiude con un passante di rovescio (4-2). De Minaur rimane agganciato al primo set (4-3, poi 5-4) ma Sinner si conquista il diritto di servire per il parziale. Nel decimo game Jannik ha a disposizione 4 set point, De Minaur li annulla e ribalta la situazione trasformando la seconda palla break: 5-5.

Sinner supera il passaggio a vuoto e rimette subito la freccia. Ancora palla break, l’altoatesino rimette la freccia (6-5) e stavolta non stecca, 7-5 in 1h’05’.

Il secondo set inizia senza scossoni, fino al quarto game, primo passaggio con qualche asperità per Sinner: De Minaur si procura due palle break ma non le trasforma, l’azzurro si salva (2-2). Nel gioco successivo arriva la volta. L’altoatesino, sotto 40-15 con De Minaur alla battuta, risale la china e si procura in sequenza 2 palle break.

L’australiano le cancella entrambe ma non riesce ad annullare la terza: Sinner sfonda e si porta sul 3-2. Il campione degli Australian Open potrebbe allungare verso il traguardo, ma nel sesto game precipita sotto 0-40, De Minaur affonda il colpo e il 3-3 è cosa fatta. Il servizio non è più un fattore in questa fase del match e arriva il terzo break consecutivo. Sinner alza il ritmo, l’australiano non regge e perde ancora la battuta (4-3). L’azzurro allunga sul 5-3 e chiude i giochi sul 6-4: Sinner vince il torneo di Rotterdam.