Skam Italia 4, anticipazioni: il nuovo video di Netflix

Manca ormai pochissimo all’uscita di Skam Italia 4, prevista per venerdì 15 maggio su Netflix. La popolare serie che trae ispirazione dall’omonima norvegese ha conquistato una grossa fetta di pubblico, perlopiù giovane, in trepidante attesa per l’uscita delle nuove puntate. Come noto la quarta stagione di Skam Italia 4 seguirà da vicino le vicende di Sana, giovane ragazza musulmana.

Un nuovo video pubblicato da Netflix ha reso note nuove informazioni sulla serie televisiva. Nell’ultimo trailer che anticipa l’uscita delle nuove puntate Sana fa i conti con la naturale curiosità di scoprire il corpo maschile, osservato di sottecchi sotto gli occhiali da sole ad alcuni ragazzi che giocano a basket. Una visione interrotta solamente dalla sveglia che le ricorda le preghiere giornaliere.

Skam Italia 4, il nuovo video di Netflix

Il nuovo video di Netflix lascia intendere che il gruppo di amiche sarò sempre lo stesso, animato dai soliti dubbi che l’età delle liceali impone. Eva, ad esempio, pare essere ancora fidanzata con Federico, che nel frattempo si è trasferito a Torino e pubblica storie su Instagram che fanno sospettare che l’ex di Giovanna sia un lontano ricordo.

Di seguito il video di 4 minuti pubblicato sul canale Youtube della piattaforma streaming in cui vengono svelati nuovi retroscena sulla nuova stagione di Skam Italia, che vedrà protagonista indiscussa Sana.