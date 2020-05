Social card disoccupati 2020: cos’è, a chi spetta, requisiti, importo, modulo, quando e come fare a ottenerla

In tempi in cui si parla moltissimo di rilancio dell’economia e di crisi sociale, tra tante persone che purtroppo perdono il lavoro e si trovano in difficoltà, è tornato di moda il tema legato alla social card disoccupati 2020: ma che cos’è? A chi spetta?

Di cosa stiamo parlando esattamente e quali sono i principali requisiti per ottenerla? Qual è l’importo e il modulo per presentare la domanda e come sono le procedure e le tempistiche?

Social card disoccupati 2020 come funziona il RdC reddito di cittadinanza requisiti Isee e reddito,

La social card per disoccupati 2020 o per meglio dire la Carta Reddito di Cittadinanza, è un beneficio economico indicato dalla normativa sull’assegno universale contro la povertà richiedibile a partire dal 6 marzo 2019, in presenza di determinati requisiti.

La social card disoccupati è un sostegno economico che cambia in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, che può arrivare a oltre 1330 euro al mese per le famiglie più numerose.

Social card Reddito di Cittadinanza: a chi spetta e quando e come presentare domanda online

La nuova Social card Reddito di cittadinanza, è andata a sostituire la Carta REI, Reddito di inclusione a partire dal 6 marzo scorso, così come successe in modo analogo ancora prima con la Carta SIA, Sostegno per l’inclusione attiva sostituita dal Rei.

Per chi non è in età lavorativa spetta invece la Pensione di Cittadinanza, PdC.

Social card per disoccupati cos’è e come funziona?

Che cos’è la social card per disoccupati? La social card disoccupati sostanzialmente altro non è che la carta Reddito di Cittadinanza RdC su cui ogni mese, viene accreditato un importo variabile in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

Tale bonus, è erogato solo agli aventi diritto in possesso dei requisiti, che presentano domanda con specifico modulo Inps readatto online sul sito ufficiale o presso gli sportelli di Poste Italiane o Caf in convenzione.

La carta RdC può essere richiesta a condizione dunque di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Per richiederla basta presentare pertanto il modulo domanda e richiedere l’ISEE 2019.

Dopo l’invio della richiesta, l’Inps, verifica la sussistenza dei requisiti e concede il beneficio autorizzando l’accredito mensile in base al reddito e componenti del nucleo.

