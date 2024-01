Social: Don Cosimo Schena, “il prete più amato d’Italia, secondo solo al Papa”, conquista i cuori su Instagram con i suoi 180k

Ormai è divenuto un’icona dei social. Stiamo parlando di Don Cosimo Schena, il carismatico prete italiano, che ha raggiunto un traguardo straordinario sulla piattaforma Instagram, diventando il prete più seguito in Italia con una straordinaria base di oltre 180.000 fedeli seguaci.

Basti pensare che il suo impatto positivo sulla comunità virtuale è tale da posizionarlo come il prete più amato del Paese, secondo solo al Papa.

Don Cosimo Schena e la sua straordinaria capacità di comunicare la Parola di Dio attraverso i social

Questo perché, in un’epoca in cui la connettività digitale gioca un ruolo sempre più centrale nelle nostre vite, Don Cosimo Schena ha dimostrato come la spiritualità possa trovare spazio e ispirare attraverso i social media. La sua capacità di comunicare la Parola di Dio in modo coinvolgente ha attirato l’attenzione di un vasto pubblico, generando una rete di affetto e apprezzamento senza precedenti.

Don Cosimo Schena è oggi riconosciuto come “il prete più amato d’Italia, secondo solo al Papa”

Negli ultimi mesi, l’entusiasmo intorno a Don Cosimo è ulteriormente cresciuto grazie a un’applicazione di messaggi anonimi su Instagram. Questi messaggi, che fluiscono nelle storie del prete, esprimono una profonda ammirazione per la sua gentilezza, la sua compassione e il suo costante sostegno spirituale. Il titolo di “prete più amato d’Italia, secondo solo al Papa” è un riconoscimento della sua influenza positiva e del calore che trasmette alla comunità.

