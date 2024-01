Solidarietà – A Roma e in altre città italiane torna ‘Amici fragili’: i tassisti in aiuto dei senzatetto attraverso una raccolta di beni e coperte

Dopo il successo degli anni passati, torna l’iniziativa “Amici Fragili”, promossa dall’associazione Tutti Taxi Per Amore.

Con l’arrivo del freddo, dal 15 al 20 gennaio i cittadini di molte città italiane saranno coinvolti per la raccolta di coperte e beni di prima necessità destinati alle persone senza dimora e alle famiglie a rischio povertà del nostro Paese.

‘Amici fragili’, centinaia di tassisti andare a prendere gratuitamente le donazioni a casa dei cittadini

Nello specifico, questa bellissima iniziativa coinvolgerà diverse città del Paese, come Roma, Mestre, Bologna, Firenze e Bari dove, saranno centinaia i tassisti dell’Associazione ‘Tutti Taxi Per Amore’, mobilitati per andare a prendere gratuitamente le donazioni a casa dei cittadini o per dare informazioni sui punti di raccolta aperti in varie zone.

‘Amici fragili’, la giornata conclusiva avrà luogo sabato 20 gennaio. Ecco tutti i Municipi capitolini coinvolti

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con diversi enti del Terzo Settore e a Roma con il Patrocinio dell’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale. Hanno aderito i Municipi: I-II-III-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV-XV. La giornata conclusiva si terrà sabato 20 gennaio in diverse piazze delle città, dove i beni raccolti saranno consegnati alle associazioni che lavorano per supportare le persone senza dimora e le famiglie in povertà.

In particolare, nella Capitale – sempre sabato 20 gennaio – dalle 9 alle 12, presso la sede dell’Assessorato delle Politiche Sociali (in Viale Manzoni 18), sarà allestito un Centro di Raccolta dove i cittadini potranno portare i beni da donare.

‘Amici fragili’, l’assessora alle politiche Sociali e alla Salute Funari: “Un’iniziativa di solidarietà che sta diventando un appuntamento importante”

“Anche quest’anno – spiega l’assessora alle politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – abbiamo voluto sostenere con piacere questa iniziativa di solidarietà che sta diventando un appuntamento importante in aiuto delle persone più fragili: un progetto cresciuto che coinvolge tanti Municipi, realtà territoriali e cittadini che si mobilitano per dare il proprio contributo. E’ un’iniziativa significativa anche nella direzione della promozione del riciclo e contro gli sprechi e rappresenta un esempio positivo di come creare ‘comunità urbane’.”

Amici fragili’, il presidente di ‘Tutti Taxi per Amore’: “Ogni anno cresce nella partecipazione di Istituzioni, enti del Terzo Settore e nel numero dei cittadini”

“Siamo davvero contenti e soddisfatti del successo di ‘Amici Fragili’ che – spiega il presidente dell’associazione Tutti Taxi per Amore-OdV Marco Salciccia – ogni anno cresce nella partecipazione di Istituzioni, enti del Terzo Settore e nel numero di tanti cittadini che vengono coinvolti e decidono di fare delle donazioni. Un impegno che, con spirito civico, contraddistingue molti tassisti e la nostra Associazione che con questa iniziativa vuole offrire il proprio contributo solidale a vantaggio delle categorie più fragili, sensibilizzando anche i cittadini alla cultura del riuso”.

A quanti vorranno dare il loro personale contributo a questa lodevole iniziativa, ricordiamo che si potranno donare:

abbigliamento, prodotti di igiene personale, generi alimentari non deperibili, altri beni utili (scarpe, trolley, zaini, coperte e sacchi a pelo, asciugamani e teli da doccia)

Dal 15 al 18 gennaio, dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 i tassisti di Tutti Taxi per Amore sono reperibili, anche per fornire informazioni sui punti di raccolta, ai seguenti numeri: 3396059080, 3387157566, 3338253771.

Oppure è possibile consultare il sito www.tuttitaxiperamore.it

Max