Solidarietà nel reatino – L’AVIS Provinciale: “Ecco le modalità per donare il sangue nel mese di marzo 2024”

L’Avis Provinciale Rieti rende note le modalità per donare il sangue a Rieti e provincia nel mese di marzo 2024.

Per entrare a far parte della famiglia avisina e per donare, è bene prima prenotare o comunque contattare le Avis comunali di Rieti e provincia i cui recapiti sono riportati al seguente link: https://www.avis.it/mosaic/it/sedi-territoriali/lazio/rieti?searchresult=true)

Per i residenti a Rieti e dintorni, è possibile recarsi dal lunedì al sabato (8,00-11,30) presso il centro trasfusionale dell’Ospedale De Lellis di Rieti. È sempre consigliato contattare prima la Comunale di Rieti,o prenotare direttamente dalle ore 11:30 alle 13:00 al numero 0746 278352



Per i residenti in Provincia di Rieti, ecco gli appuntamenti per il mese di marzo 2024 (si consiglia sempre di contattare le Avis Comunali per fissare appuntamento)

2 SABATO MONTOPOLI Via Ternana 67, 02034, Montopoli di Sabina (f. sede) 3 DOMENICA STIMIGLIANO Piazza Vittorio Emanuele II Snc, 02048, Stimigliano (Enel Station) 9 SABATO AMATRICE Pass Amatrice 10 DOMENICA P. MIRTETO Presidio ASL 16 SABATO BORGOROSE Piazza San Francesco 4, 02021, Corvaro di Borgorose (f. Sede) 17 DOMENICA LEONESSA Corso S. Giuseppe, 02016, Leonessa 17 DOMENICA FARA SABINA Via del Palazzo 22, 02032, Corese Terra 23 SABATO AMATRICE Pass Amatrice 23 SABATO P. MOIANO Piazza Vittorio Emanuele, 02037, Poggio Moiano (F. Comune) 24 DOMENICA MAGLIANO Casa della Salute 24 DOMENICA MONTOPOLI Via Ternana 67, 02034, Montopoli di Sabina (f. sede)

Requisiti per diventare donatori

Età: 18-60 anni (per candidarsi a diventare donatori).

Chiunque desideri donare il sangue per la prima volta dopo i 60 anni può essere accettato a discrezione del medico responsabile della selezione.

È possibile continuare a donare fino al compimento del 65° anno d’età e fino al 70° anno previa valutazione del proprio stato di salute.

Peso: Non inferiore ai 50 kg.

Stato di salute: Buono.

Stile di vita: Nessun comportamento a rischio che possa compromettere la nostra salute e/o quella di chi riceve il nostro sangue.

Valutazione clinica e firma del modulo di accettazione.

Chi desidera diventare donatore di sangue può prendere contatto con la sede AVIS più vicina.

Prima di donare il sangue, il donatore (o aspirante tale) è tenuto a compilare un questionario finalizzato a conoscere il suo stato di salute (presente e passato) e il suo stile di vita. Il successivo colloquio e la visita con un medico aiuteranno ad approfondire le risposte alle domande contenute nel questionario. Di norma se non ci sono particolari prescrizioni è possibile donare direttamente nella giornata stessa.

Il prelievo: il mattino del prelievo è preferibile aver fatto una colazione leggera a base di frutta fresca o spremute, thè o caffè poco zuccherati, pane non condito (anche con un po’ di marmellata) o altri carboidrati semplici. Assolutamente vietati latte e derivati. Si raccomanda di arrivare riposati e adeguatamente idratati, per affrontare al meglio il giorno della donazione.

