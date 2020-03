Soliti Ignoti, puntata 5 Marzo, Antonio da Siderno scende a 13.500 euro, come è andata da Amadeus

Come sarà andata ieri su Rai 1 nel corso del programma di access prime time I Soliti Ignoti? Nel programma delle indagini di Amadeus dopo un importante successo nei giorni scorsi, ci sarà stato una sorta di bis? Cosa saranno andate le indagini ieri?

Come sanno in modo molto chiaro i tantissimi fan del format, a i Soliti Ignoti, per vincere bisogna incastrare tutte le identità nascoste e infine anche il parente misterioso. Ebbene, cosa è accaduto il 5 Marzo?

Soliti Ignoti, puntata 5 Marzo, Antonio da Siderno scende a 13.500 euro

A indagare nella puntata di giovedì 5 marzo 2020 è Antonio da Siderno, in provincia di Reggio Calabria. Il concorrente accumula, nella prima fase, solamente 27 mila euro, che proverà a conquistarsi col parente misterioso. Antonio, dopo aver pensato a lungo, non raddoppia e chiede il grado di parentela. Il parente misterioso si chiama Vincenzo, ha 22 anni, ed è il figlio di uno degli ignoti. Subito dopo dimezza, riducendo la rosa degli ignoti da otto a quattro ma per un montepremi ora sceso a 13.500 euro. Per Antonio, Vincenzo è il figlio dell’ignoto numero otto. In realtà il parente misterioso è legato all’ignoto numero cinque e, per questo, se me va dal Delle Vittorie a mani vuote.

Quanto a mercoledì 4 marzo 2020 giocava Francesca da Spadafora, in provincia di Messina per ‘sole’ 19 mila euro nella prima fase. Al momento del parente misterioso,

Francesca voleva conoscere il grado di parentela.

Il parente misterioso era Alessandro, 42 anni e fratello di uno degli ignoti. A fronte di questo la concorrente siciliana dimezzava, accumulando per 9.500 euro. Poi utilizzava il Binocolone, e con un montepremi ora sceso a 7.600 euro, affermava che Alessandro è il fratello dell’ignoto numero cinque.

Poi, però, aveva il Dubbione, cambiando con l’ignoto numero sette ma giocando per 3.800 euro. Francesca ci aveva visto intascando il montepremi.

Al contrario martedì 3 marzo 2020 in gioco vi era Paolo da Roma. Un allenatore di calcio che metteva in cantiere 61 mila euro per la fase finale, e nella manche del parente misterioso non raddoppiava per sapere il grado di parentela. Il parente misterioso,Cesare, ha 67 anni, il padre di uno degli ignoti veniva associato dal concorrente al numero cinque.

E la risposta era quella corretta: il concorrente così si portava in dote per il suo rientro, ben 61 mila euro.

