Solstizio d’estate 2019: data e significato del giorno più lungo dell’anno

Nella giornata di domani, 21 Giugno 2019, ricade ufficialmente il Solstizio d’Estate, che dà avvio alla stagione più calda dell’anno. Alle ore 17,54 italiane inizierà questo interessante fenomeno che determina il giorno più lungo dell’anno, e di conseguenza anche la notte più esigua.

Solstizio d’estate 2019: tutte le curiosità

Solstizio vuol dire “sole che sta fermo”, dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo). Per l’astronomia viene definito come “il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, ovvero il cammino apparente che il sole traccia nel cielo durante l’anno, il punto di declinazione massima o minima“.

Fin da tempi remoti è un momento molto importante e sancisce la giornata più lunga per l’emisfero settentrionale, e quella più corta per quello meridionale. Un momento che si ribalta completamente in inverno, il 21 dicembre.

Il solstizio è dovuto all’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre rispetto all’eclittica. Nel giorno del Solstizio d’Estate il Sole culmina allo Zenit, trovandosi così nel punto più alto del cielo.

Pur arrivando quasi sempre il 21 giugno, il solstizio ritarda di 5 ore, 48 minuti e 46 secondi ogni anno, per poi rispostarsi indietro, al 20 giugno, ogni 4 anni, quando capitano gli anni bisestili.