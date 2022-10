Sondaggi politici: Fratelli d’Italia cresce e stacca Pd

(Adnkronos) – Cresce Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni che aggancia Mario Dragh: queste le intenzioni di voto e gradimento dei leader nell’ultimo sondaggio Emg per ‘Carta bianca’ in onda su Rai3. Fdi passa dal 26% registrato a fine settembre al 27,2%, mentre il Pd è in calo e passa dal 19, 1% al 18%. Cresce M5S (+1,1%), cala la Lega (-0,3%) così come Forza Italia (-0,4%). Cresce il Terzo Polo (+0,2%).

Per quanto riguarda la fiducia nei leader Giorgia Meloni raggiunge Mario Draghi (entrambi al 52% delle preferenze), Giuseppe Conte è al 41%, Silvio Berlusconi al 31%, Carlo Calenda al 29 e Matteo Salvini al 24.