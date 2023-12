Sondaggi politici: Fratelli d’Italia in testa, cresce il Movimento Cinque Stelle

Secondo l’ultima indagine di Swg sulle intenzioni di voto, Fratelli d’Italia si conferma al primo posto tra le forze politiche con il 28,5%, in crescita dello 0,3% rispetto alla settimana precedente. Il Partito Democratico segue al secondo posto con il 19,4%, in leggero calo dello 0,2%. Il Movimento Cinque Stelle, pur rimanendo terzo, registra un aumento significativo dei consensi, arrivando al 16,8%, con un incremento dello 0,4%.

La Lega si attesta al 9,1%, in lieve calo rispetto alla settimana precedente (9,4%), mentre Forza Italia mantiene la sua posizione con il 7,2%, stabile rispetto alla scorsa rilevazione. Tra le forze politiche minori, Azione e l’Alleanza Verdi e Sinistra crescono entrambe dello 0,1%, raggiungendo rispettivamente il 3,7% e il 3,4%. Italia Viva si posiziona al 3,4%, con un incremento dello 0,2%.

Per gli altri schieramenti, non si raggiunge la soglia di sbarramento del 3%, escludendoli dall’accesso al Parlamento. Infine, il sondaggio rivela che la percentuale di elettori indecisi o che non si esprimerebbero è aumentata di tre punti percentuali nell’ultima settimana, arrivando al 41%.