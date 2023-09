Sondaggio Hot – Il ‘rapporto a tre’ in testa alle trasgressioni preferite  sia dagli uomini (82%), che dalle donne (64%)

Quali sono le “nuove” trasgressioni degli italiani? Ancora una volta, a dipanare il piccante interrogativo ci ha pensato Incontri-ExtraConiugali.com, l’ormai noto portale, definito tra i più sicuri per quanti cercano un’avventura in totale discrezione e anonimato.

Ebbene, al ritorno delle vacanze, il sito ha deciso di condurre un nuovo sondaggio a risposte multiple, rivolgendosi ad un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi, equamente distribuiti nelle diverse regioni italiane, rappresentativo della popolazione di età compresa tra i 25 ed i 64 anni, con un margine di errore del 2% ad un livello di confidenza del 95%.

Entrando ‘nel vivo della questione’, ecco che in cima alle fantasie di trasgressione la stragrande maggioranza (73%) ha ammesso di desiderare partecipare a un triangolo amoroso. Il ‘rapporto a tre’ è infatti primo assoluto tra le preferenze trasgressive degli uomini (82%) ed al terzo posto per le donne (64%).

Le trasgressioni degli italiani, Fantini: “Ecco perché ‘il rapporto a tre’ intriga sia gli uomini che le donne”

“L’idea di poter possedere due donne contemporaneamente dà all’uomo un senso di potere, rivelando tutta la sua natura di cacciatore, dapprima da spettatore mentre due donne hanno un rapporto lesbo e successivamente da protagonista del trio. Mentre alle donne risulta più trasgressiva l’idea di fare sesso simultaneo con due uomini”, commenta senza andare troppo per il sottile Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com .

Le trasgressioni degli italiani, gettonato il ‘BDSM’ e, rivela Fantini: “I filmini hard fatti in casa”

Approfondendo gli esiti del sondaggio, ecco che, scorrendo, segue al secondo posto – sia per gli uomini (60%) che per le donne (66%) – troviamo il ‘BDSM’, includendo il sadomasochismo soft, quello hard e coloro che più semplicemente vorrebbero avere un’esperienza di bondage, ovvero essere legati e bendati dal partner e recitare il ruolo dell’oggetto sessuale dove l’altro partner è il dominatore o la dominatrice.

Ma non solo, in netto aumento tra le preferenze degli uomini (57%) è “girare un filmino pornografico”, che si colloca al terzo posto con una media del 62%. Una fantasia che, nel caso delle donne (67%) , si attesta addirittura al primo posto. Infatti, spiega ancora Fantini, “Sono sempre di più gli italiani e le italiane che gradiscono rivedere le loro performance sessuali in video”.

Le trasgressioni degli italiani, la lista è lunga, passando dai ‘classici’ (il ‘69’ e lo ‘scambio di coppia’)

Poi tra le trasgressioni più gettonate troviamo il ‘Sessantanove’, con il 43% delle preferenze, al quarto posto per gli uomini (54%) ed al nono posto per le donne (32%). “La posizione in cui l’uomo e la donna stimolano oralmente i genitali dell’altro in maniera simultanea è tra le preferite degli uomini perché così sentono di avere una maggiore sensazione di controllo sul partner”, sostiene il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Quindi, scorrendo questa ‘imbarazzante classifica’, troviamo:

lo ‘scambio di coppia’ (40,5% delle preferenze), con il 32% per gli uomini ed il 49% per le donne;

il ‘sesso con una persona più grande’ (38%), con il 43% per gli uomini ed il 33% per le donne;

i ‘giochi con oggetti’ (34%), con il 9% per gli uomini ed il 59% per le donne;

il ‘sesso all’aperto o in luoghi pubblici’ (33%), con il 29% per gli uomini ed il 37% per le donne;

il ‘rapporto sessuale con uno/a sconosciuto/a’ (32%), con il 50% per gli uomini ed il 14% per le donne;

i ‘giochi di ruolo’ (31%), con l’8% per gli uomini ed il 54% per le donne.

Infine, ecco il ‘voyeurismo’ (guardare il/la partner mentre fa sesso con un altro/a), che conquista invece l’undicesimo posto totalizzando il 21,5%, con il 36% per gli uomini ed il 7% per le donne;

e poi ancora troviamo il ‘tradimento’ (21%), con il 18% per gli uomini ed il 24% per le donne;

il ‘rapporto anale’ (19%), con il 22% per gli uomini ed il 16% per le donne;

e l’’esibizionismo’ (18,5%), con il 15% per gli uomini ed il 22% per le donne.

Insomma – conclude Alex fantini – nella percezione di ‘trasgressione’ degli italiani di entrambi i sessi, la relazione extraconiugale da sola non basta più. Ormai il tradimento è sdoganato, lo fanno tutti e non è più considerato una trasgressione”. Tuttavia, aggiunge il patron del noto portale, “E’ anche vero che, come risulta dal sondaggio, solo il 24% degli italiani ed il 21% delle italiane proporrebbero al partner la loro fantasia, così sempre più spesso per una pratica trasgressiva si cerca un nuovo partner su un sito come il nostro”.

Max